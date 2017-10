25. Todestag Willy Brandts

Willy Brandt wird am 18. Dezember 1913 als Herbert Frahm in Lübeck geboren. Er ist der uneheliche Sohn der Verkäuferin Martha Frahm. Erst 1961 erfährt Brandt, dass sein Vater der aus Hamburg stammende sozialdemokratische Lehrer John Möller war. Brandt besucht das Johanneum-Reformgymnasium und macht 1932 sein Abitur. Er engagiert sich früh in der Arbeiterbewegung und schließt sich 1931 der Sozialistischen Arbeiterpartei Deutschlands (SAP) an.