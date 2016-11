60 Jahre Fernsehwerbung

Ein 1950er-Jahre-Drama. Ehepaar geht in Restaurant, und dann, Herrschaftszeiten, kleckert der Gatte auf die Tischdecke! Frau entsetzt, Gatte pikiert. Perdu die ganze Bürgerlichkeit? Nicht in der Fernsehwelt. Denn selbstverständlich wäscht das Personal mit Persil. "Persil und nichts anderes", wiederholt Schauspieler Beppo Brem kundig in die Kamera, und lässt seine von Liesl Karstadt verkörperte Frau doch als ein wenig zänkisch darstehen. So startete das Fernsehen 1956 in die Werbung. Ob der deutsche Ehemann sich damals wirklich um Waschpulver kümmerte? Egal. Auf die Autorität des Haushaltsvorstands kam es schließlich an. | Bildquelle: dpa