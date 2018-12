"Weit weg von Brüssel" - Ausstellung im Museum für Kommunikation Frankfurt

"Einsam ist es schon manchmal. Doch der Bär kommt ja regelmäßig, so zwei Mal im Monat, vorbei." Jurek Zajac, 60, Bieszczady (Polen)



Seit 27 Jahren lebt Jurek als Köhler in den Waldkarpaten, er produziert Holzkohle. Wenn die Öfen brennen, bleibt er für Wochen oder Monate im Wald. Mit den Gasflaschen hat er in der Nacht etwas Licht. Damit hat er gerade in nur zwei Wochen Tolstois Krieg und Frieden gelesen. | Bildquelle: St. Enders / Edition Lammerhuber