Der ehemalige SPD-Partei- und Fraktionsvorsitzende Hans-Jochen Vogel und seine Ehefrau Liselotte nehmen an seinem Geburtstagsempfang am 07.02.2011 in der SPD-Zentrale in Berlin teil.

2011 nahm Hans-Jochen Vogel mit seiner Ehefrau Liselotte an seinem Geburtstagsempfang in der SPD-Zentrale in Berlin teil. Bis zu seinem Tod lebte der an Parkinson erkrankte Vogel an der Seite seiner Frau Liselotte in einer Seniorenresidenz.