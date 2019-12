UNICEF-Foto des Jahres 2019

(Erster Preis): Wenie Mahiya ist 13 Jahre alt und arbeitet als Tagelöhnerin in Tondo, einem Slum am Hafenbecken von Manila, der Hauptstadt der Philippinen. Sie sammelt für umgerechnet 90 Cent am Tag Plastikflaschen, um diese an Müll-Recycler zu verkaufen. In Tondo gibt es keinen Strom und keinen Trinkwasseranschluss, viele Kinder sterben hier an Lebensmittelvergiftungen. Der deutsche Fotograf Hartmut Schwarzbach hat mit seinem Foto Armut, Kinderarbeit und Umweltverschmutzung eingefangen. | Bildquelle: Hartmut Schwarzbach, Germany (Argus Photo Agency)