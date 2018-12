Das Siegerfoto des internationalen Fotowettbewerbs "UNICEF-Foto des Jahres 2018" zeigt einen Jungen mit Beinprothesen, den der in Nicaragua lebende spanische Fotograf Antonio Aragón Renuncio porträtiert hat. Aus Unwissenheit sind in Teilen Westafrikas furchtbare Mythen über geistig und körperlich behinderte Kinder verbreitet. Oft werden sie aus ihren Familien verstoßen. Das "Saint Louis Orione-Zentrum" in Bombouaka (Togo) bietet ihnen Unterschlupf. Etwa 70 Jungen und Mädchen haben in diesem Waisenhaus ein neues Zuhause gefunden. | Bildquelle: Antonio Aragón Renuncio