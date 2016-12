UNICEF-Foto des Jahres 2016

Foto von Jordi Pizarro

Sieben weitere Bilder erhielten ehrenvolle Erwähnung: Seit der 1985 in Barcelona geborene Fotograf Jordi Pizarro in New Dehli lebt, hat er immer wieder Nachrichten von auffällig häufigen Zwillingsgeburten in bestimmten Orten in Indien gelesen. Was ihn schon deshalb wundern musste, weil Indien eine der niedrigsten Zwillingsgeburtenraten weltweit aufweist. So reiste er nach Kerala, in die kleine Ortschaft Kodinhi, um Zwillinge zu porträtieren. Und weil in seiner Fotografie Fantasie und Realität zusammenkommen können, hat er seinen Bildern die Anmutung einer Rückkehr in eine andere Epoche gegeben. Er hat seine Fotos absichtlich "alt" gemacht, wie Zeugnisse aus einer Zeit, in der einem angesichts seltener Phänomene nichts blieb, als über sie zu staunen.