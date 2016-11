30 Jahre Reaktorkatastrophe Tschernobyl: Zerstörter Reaktorblock 4 im April 1986

Die Explosion in dem ukrainischen AKW gilt neben der Katastrophe von Fukushima als bisher schwerster Unfall in der friedlichen Nutzung der Kernenergie. Aufgrund eines misslungenen Experiments kam es in der Nacht vom 25. auf den 26. April 1986 zum Größten Anzunehmenden Unfall - dem sogenannten GAU.