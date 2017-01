Schlusslicht: Wer für Trump singen sollte - und warum

Rex Gildo

Unser Vorschlag Nr. 3: Rex Gildo

Diesen seiner Hits sollte er singen: Fiesta Mexicana

Was Donald Trump davon hätte: Eine Hymne auf Mexiko - damit könnte Trump das von ihm am häufigsten beleidigte Land vielleicht ein wenig besänftigen.

Was Rex Gildo davon hätte: Ein zweites Leben. Denn angesichts dessen, was Trump seinen Wählern schon so alles versprochen hat, dürfte es für ihn doch ein leichtes sein, auch längst verstorbene Künstler wieder zum Leben zu erwecken.