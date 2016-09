Israel und die Welt nimmt Abschied von Shimon Peres, dem ehemaligen Präsidenten und Friedensnobelpreisträger, der am 28. September im Alter von 93 Jahren in Tel Aviv starb. Am Donnerstag war er vor der Knesset aufgebahrt. Bis in die Nacht standen die Menschen vor seinem Sarg an. Zehntausende erwiesen ihm die Ehre. | Bildquelle: AFP