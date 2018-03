Der Trafalgar Square in London hat ein neues Kunstwerk. Der US-amerikanische Künstler Michael Rakowitz hat das Werk "The Invisible Enemy Should Not Exist" (Der unsichtbare Feind sollte nicht existieren) für den vierten Sockel auf dem Platz geschaffen. Der Sockel wurde 1841 für eine Reiterstatue errichtet, die nie aufgestellt wurde. 158 Jahre blieb er leer. | Bildquelle: FACUNDO ARRIZABALAGA/EPA-EFE/REX