Eine Trabi-Kolonne fährt über den Grenzübergang Herleshausen

Kurz vor der Wiedervereinigung wird in Zusammenarbeit mit VW ein Viertaktmotor für den Trabi entwickelt. Bis zum Produktionsende 1991 werden in Sachsen insgesamt 3.096.099 Trabant in verschiedenen Baureihen produziert. Der letzte seiner Art mit der Seriennummer 3096099 läuft am 30. April 1991 um 14.51 Uhr in Zwickau vom Band.