Thailand nimmt Abschied von König Bhumibol

DIe Urne des Königs Bhumibol wird mit einem Fahrstuhl in das Krematorium gebracht

Fast ein Jahr nahmen Planung und Aufbau in Anspruch. Bhumibols Leichnam wurde in der Zwischenzeit im Königspalast aufbewahrt. Die symbolische königliche Urne wurde auf einem goldenen Streitwagen über eine Rampe auf den symbolischen Scheiterhaufen gebracht, von wo aus sein Geist seine Reise ins Jenseits antreten soll. Da Bhumibol als erster Monarch verfügt hatte, in einem Sarg verbrannt zu werden, wurde dieser bereits in der Nacht in sein prunkvolles Krematorium gebracht.