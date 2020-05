Internationaler Tag zur Erhaltung der biologischen Vielfalt

Ein dreijähriger Orang-Utan nuckelt an seiner Pfote.

Ein dreijähriger männlicher Orang-Utan nuckelt an seiner Pfote. Das Tier wurde bei einem illegalen Schmuggelversuch am Flughafen beschlagnahmt. Der illegale Handel mit geschützten Tierarten wird in Indonesien überwiegend über Social Media-Kanäle abgewickelt.