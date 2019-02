Mit einer Entfernung von etwa 356.760 Kilometern ist der Mond vergangene Nacht für mehrere Stunden in extreme Erdnähe gekommen. Hier ist der "Supermond" zwischen den beiden farbig gestrichenen und illuminierten Betonträgern der Flöߟerbrücke in Frankfurt am Main (Hessen) zu sehen. | Bildquelle: dpa