Daten und Fakten zum Suchtverhalten der Deutschen

Infografik: Alkoholkonsum im internationalen Vergleich

Dass Deutschland ein "Hochkonsumland" für Alkohol ist, wie die DHS-Forscher es nennen, zeigt sich auch im internationalen Vergleich. Hier liegt Deutschland auf Platz Acht im Vergleich der europäischen OECD-Länder und damit deutlich über dem OECD-Schnitt. Hierzulande trank ein Erwachsener (ab 15 Jahren) statistisch gesehen elf Liter reinen Alkohols im Jahr 2015. Am meisten Alkohol wird in Litauen getrunken (15,2 l), am wenigsten in Norwegen (6,0 l).



In Deutschland werden jährlich 74.000 Todesfälle durch Alkoholkonsum oder den kombinierten Konsum von Alkohol und Zigaretten verursacht. Auch schon der regelmäßige Konsum geringer Mengen Alkohols geht mit erheblichen Gesundheitsrisiken einher, warnen die DHS-Forscher.