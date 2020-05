Stevie Wonder wird 70 - seine Karriere in Bildern

Eigentlich eine ganz normale Jugend. Stevie Wonder (eigentlich Stevland Hardaway Judkins Morris), der am 13. Mai 1950 in Saginaw (US-Bundesstaat Michigan) geboren wird, beschreibt sie so: "Ich machte, was alle Kids in meinem Alter taten, ich spielte, fuhr Rad und kletterte auf Bäume." Der Unterschied zu einer ganz normalen Jugend: Stevie Wonder ist von Geburt an blind. Und er verfügt über ein außergewöhnliches musikalisches Talent, das bereits in jungen Jahren erkannt wird. Als "musikalisches Wunderkind" avanciert er früh zum Profi, seine Schulausbildung wird häufig durch Tourneen unterbrochen. | Bildquelle: picture alliance / Everett Colle