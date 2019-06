Steffi Graf

Geboren wurde Steffi Graf am 14. Juni 1969 in Mannheim. Schon als Dreijährige soll sie mit einem abgesägten Holzschläger Tennis geübt haben. Mit sechs Jahren gewinnt sie in München ihr erstes Endspiel in einem Kinderturnier. 1977 folgt der Sieg in einem Nachwuchsturnier, woraufhin ihr Vater Peter Graf den Beruf aufgibt und sich um die Karriere seiner Tochter kümmert. 1982 wechselt sie ins Profilager. Hier ist die 13-jährige Steffi Graf bei einem Turnier in Filderstadt im Oktober 1982 zu sehen.