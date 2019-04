70 Jahre Gründung SOS-Kinderdörfer

Hermann Gmeiner

Die Zahl der Länder, in denen Gmeiner SOS-Kinderdörfer eröffnen konnte, wuchs immer weiter. Heute gibt es sie in 135 Staaten der Erde. Viele davon haben ganz spezielle Probleme: So werden in Uganda etwa viele Kinder betreut, deren Eltern an Aids gestorben sind. In Syrien kümmert sich die Organisation an drei Orten um Kinder, die ihre Eltern in den Kriegswirren verloren haben.