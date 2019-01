In den Alpen heißt es für einen Moment: durchatmen. Nach den heftigen Schneefällen der vergangenen Tage hat es erst einmal aufgehört zu schneien. In weiten Teilen schien die Sonne und zeigte die schönen Seiten des Winters. In Schwangau (Bayern) ragen mit Schneehauben bedeckte Zaunpfähle aus dem tiefen Schnee. | Bildquelle: dpa