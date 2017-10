Ein "Gigant - Weggefährten über Wolfgang Schäuble

Thomas Strobl und Wolfgang Schäuble

Thomas Strobl ist als CDU-Landesvorsitzender und Innenminister in Baden-Württemberg nicht nur Parteikollege, sondern auch der Schwiegersohn Wolfgang Schäubles:



Wolfgang Schäuble als Bundestagspräsident, das ist der richtige Mann zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Der Bundestag wird in den kommenden vier Jahren ein anderes Parlament sein als in den vergangenen Legislaturperioden. Deshalb kann ich mir niemanden vorstellen, der für das zweithöchste Amt dieser Republik besser geeignet ist als Wolfgang Schäuble.



Mit seinem Erfahrungsschatz, mit seiner Reputation, mit seiner Autorität wird er das Amt des Bundestagspräsidenten hervorragend ausfüllen, gerade auch in dieser schwierigen Zeit. Und er wird auch von dieser Position aus seinem Herzensanliegen wichtige Impulse geben können: einem starken Deutschland in einem starken, geeinten und auch in schwierigen Zeiten zusammenstehenden Europa.