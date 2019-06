Blick in den Bahnhof Church Gate in Mumbai (Sebastião Salgado / Amazonas images)

Dieses Bild zeigt die Ankunft Tausender Menschen am Bahnhof Church Gate in Mumbai (Indien, 1995). Um ihrer bitteren Not zu entkommen, ziehen viele in die Großstädte. Doch ihre Hoffnung auf ein besseres Leben erfüllen sich selten. (Sebastião Salgado / Amazonas images)