"Unser Herz schlägt für Hanau" - vorn im Kölner Zug fährt ein Wagen, auf dem der weinende Kölner Dom dargestellt ist. Auf die Schnelle haben die Karnevalsvereine die rassistische Gewalttat von Hanau in ihre Züge mit aufgenommen. Das ganze Wochenende wurde in Köln an dem Wagen gearbeitet, der dann den Rosenmontagszug als "Zeichen der Solidarität mit den Menschen in Hanau" anführte. | Bildquelle: dpa