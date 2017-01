Zum Tod von Altbundespräsident Roman Herzog

Roman Herzog

Nach einem Einser-Abitur studierte Herzog Jura in München und verfolgte dann ein Wissenschaftslaufbahn. 1970 - er war damals Professor für Staatsrecht und Politik in Speyer - wechselte er in die Politik. Er trat der CDU bei. 1973-1978 war er als Staatssekretär Leiter der rheinland-pfälzischen Landesvertretung in Bonn. 1978 wurde er Minister für Kultur und Sport in Baden-Württemberg.