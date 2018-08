Robert de Niro in einer Szene aus ''Wie ein wilder Stier''

Für den Musikfilm "New York, New York" (1977) lernte er Saxofon spielen. Und um das tragische Scheitern des Boxers Jake LaMotta in Martin Scorseses Klassiker "Wie ein wilder Stier" (1980) überzeugend zu vermitteln, absolvierte er ein Box-Training und futterte sich 30 Kilo Übergewicht an.