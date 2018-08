Wladimir Putin

Doch auch für Momente der Waldeinsamkeit blieb an dem Wochenende in Sibirien offenbar genügend Zeit. Schon in Schillers "Wilhelm Tell" hieß es schließlich: "Der Starke ist am mächtigsten allein" - und das ist man in der 12-Millionen-Metropole Moskau fast nie. Für den russischen Präsidenten stand schon am Montag das nächste Arbeitstreffen an: Er sprach mit dem Regierungschef der Oblast von Kemerowo, einer Gegend zwischen den Städten Nowosibirsk und Krasnojarsk.