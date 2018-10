Verpackungsmüll in der EU 2015

Zahlen der EU-Kommission zufolge fallen in Europa jährlich 26 Millionen Tonnen Plastikmüll an. Mit 37,4 Kilo pro Einwohner produziert Deutschland davon deutlich mehr als der EU-Durchschnitt (31,1 Kilo pro Einwohner). In dem EU-Ranking nimmt Deutschland jedoch nur den dritten Platz ein. Auf Platz ein steht Irland mit 60,7 Kilogramm Plastikverpackungsmüll pro Einwohner. Auf Platz zwei folgt Estland mit 46,5 Kilogramm. In Rumänien (16,9 Kilogramm) und Bulgarien (13,9 Kilogramm) produzieren die Menschen pro Kopf am wenigsten Plastikmüll in der EU.