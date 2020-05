Pippi Langstrumpf wird 75

75 Jahre Pippi Langstrumpf: Das Manuskript

Erst später schrieb Astrid Lindgren die Geschichten, die sie ihrer Tochter und deren Freundinnen erzählte, nieder. Zum 10. Geburtstag Karins am 21. Mai 1944 schenkte sie ihr dieses Manuskript. Die Pippi-Figur auf der ersten Seite zeichnete sie selbst. Bereits im April hatte sie das Manuskript beim schwedischen Verlag Bonnier eingereicht. Im Begleitschreiben skizzierte sie Pippi als "kleinen Übermenschen in Kindergestalt". Dank ihrer übernatürlichen Kräfte sei Pippi vollkommen unabhängig von Erwachsenen und lebe ihr Leben so, wie es ihr gefalle, schrieb Lindgren. Ihr Brief endet mit der humorvoll formulierten Hoffnung, dass der Verlag schon nicht das Jugendamt alarmieren werde.