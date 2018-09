Blick in die Pink Floyd-Ausstellung in Dortmund | Bildquelle: Rupert Truman © Pink Floyd Music Ltd

Die Texte von Pink Floyds erstem Studioalbum "Piper at the Gates of Dawn" von 1967 reichen von naiven Kindererzählungen bis hin zu futuristischen Visionen des Weltalls - begleitet von sphärischer Musik. Während die Band mit zahlreichen neuen Sounds experimentierte, nahmen die Beatles in einem nahegelegenen Studio "Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band" auf. | Bildquelle: Rupert Truman © Pink Floyd Music Ltd