Peter Lindbergh: Untold Stories

Die Ausstellung "Untold Stories" im Kunstpalast in Düsseldorf zeigt 140 Arbeiten Peter Lindberghs seit den frühen 1980er-Jahren. Sie ist die erste vom Fotografen selbst kuratierte Werkschau. Dabei steht das Interesse am Menschen in seinen Bildern im Vordergrund - wie bei diesem Foto von Uma Thurman (New York, 2016). | Bildquelle: Peter Lindbergh, Courtesy: Courtesy of Peter Lindbergh, Paris