Feuerwehr löscht brennnedes Auto

Es ist das dritte Wochenende in Folge, an dem Tausende Menschen der Protestbewegung der "Gelbwesten" in Frankreich demonstrieren. Bis Samstagmittag gingen rund 36.000 Menschen im ganzen Land auf die Straße. Gewalt und brennenden Autos gab es aber nirgends außer in Paris.