Anschläge auf Stadion, Konzerthalle und Cafés

Eine Frau trauert vor der Bar "Carillon" in Paris.

Der sechste Tatort liegt an der Ecke der Straßen Rue Bichat und Alibert im Nordosten der Innenstadt. Auf der Terrasse des Restaurants "Le Petit Cambodge" werden 14 Menschen getötet. Das Bild zeigt eine trauernde Frau an der Bar "Carillon", die an den Tatort angrenzt.