Die vom Camp Fire zerstörte Stadt Paradise/Kalifornien

US-Präsident Trump nannte auf Twitter "grobes Forst-Missmanagement" als Ursache für die Feuer und drohte, Kalifornien Gelder zu entziehen. Doch die meisten Großbrände in Kalifornien wüteten in Graslandschaften sowie Gebieten mit Gestrüpp und Unterholz und nicht in dichtem Wald. Nach Einschätzung von Experten hätten diese Bereiche gezielt abgebrannt werden müssen. Trump will die Region am Samstag besuchen.