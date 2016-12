Papst Franziskus wird 80 Jahre alt

Jorge Mario Bergoglio

Bergoglio zog es nicht direkt in die Theologie. Er machte zunächst eine Ausbildung zum Chemietechniker. Mit 22 Jahren schloss er sich dann den Jesuiten an. Als Angehöriger des einflussreichen Ordens wurde Bergoglio am 13. Dezember 1969 zum Priester geweiht. Nur vier Jahre später, mit gerade mal 36 Jahren, machten ihn die Jesuiten zum Provinzial und damit führenden Kopf des Ordens in Argentinien.