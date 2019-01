Am 24. Februar werden in Los Angeles zum 91. Mal die Oscars verliehen. Acht Filme sind in der Kategorie Bester Film nominiert. So der Musikfilm "A Star is Born" mit Lady Gaga in der weiblichen Hauptrolle. Die männliche Hauptrolle spielt Regisseur Bradley Cooper selbst. Sowohl er als auch Lady Gaga können sich Hoffnung auf die Auszeichnung Bester Schauspieler/Beste Schauspielerin machen. | Bildquelle: dpa