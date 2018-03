90. Oscar-Verleihung

Das Kinomärchen "Shape of Water - Das Flüstern des Wassers" von Regisseur Guillermo del Toro ist mit dem Oscar als bester Film ausgezeichnet worden. Wenig zuvor hatte der Komponist Alexandre Desplat für seine Werke rund um "The Shape of Water" den Oscar in der Sparte beste Filmmusik gewonnen. Auch für das beste Szenenbild wurde der Film geehrt. | Bildquelle: Twentieth Century Fox/dpa