Nahbar, für Späße zu haben, ein Präsident zum Anfassen. So prägte Barack Obama während seiner Amtszeit ein neues Klima im Weißen Haus. So wurden manche Pflichttermine zum Highlight für Fotografen - wie etwa der Besuch von US-Kunstturnerin McKayla Maroney 2012. | Bildquelle: The White House / Pete Souza