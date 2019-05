Niki Lauda

Bei dem Unfall entkam er nur knapp dem Flammentod. Er erlitt schwere Verbrennungen, vor allem am Kopf, und Lungenverätzungen. Trotz der schweren Verletzungen saß Lauda nur fünf Wochen später wieder am Steuer seines Rennwagens und belegte am 12. September beim Großen Preis von Italien in Monza den vierten Platz.