Mit der "Night of Light" hat die Veranstaltungsbranche am Abend auf ihre Lage in der Corona-Krise hingewiesen. Dafür wurden in zahlreichen Städten wichtige Bauwerke in rotes Licht getaucht - wie hier in Düsseldorf der Rheinturm. | Bildquelle: SASCHA STEINBACH/EPA-EFE/Shutter