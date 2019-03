UN-Soldaten unter Beschuss, Sarajevo, Bosnien, 20. Juli 1994

Im Auftrag von Nachrichtenagenturen entstanden legendäre Aufnahmen, die weltweit Magazine und Zeitungen druckten. Die bis zum 30. Juni gezeigten Werke gewähren Einblicke in Kriegs- und Krisenregionen. Hier flüchten am Juli 1994 französische und ukrainische UN-Soldaten, als serbische Scharfschützen das Feuer auf sie in der Innenstadt Sarajevos eröffnen.