Die Entwicklung des Konsums von der vorindustriellen Zeit bis in die unmittelbare Gegenwart ist Thema der Ausstellung "Must-have. Geschichte, Gegenwart, Zukunft des Konsums" in der Gesenkschmiede Hendrichs in Solingen. Anhand von 400 Exponaten wird ein Blick auf die Entwicklung geworfen. Zu den Ausstellungsstücken gehört auch diese "Möwenkappe". Diese maritime Variante eines Modetrends war ein beliebtes Mitbringsel aus dem Nordseeurlaub um die Zeit 1890 bis 1910. Die Hutmode in jener Zeit, in der große Federn und ganze Vögel verarbeitet wurden, führte zur Gründung erster Naturschutzorganisationen. | Bildquelle: LVR-Industriemuseum / Jürgen Hoffmann