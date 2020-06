Es ist die aufwendigste und teuerste Arktisexpedition aller Zeiten. Im September 2019 machte sich das erste Team mit dem Forschungseisbrecher Polarstern in Spitzbergen auf, um sich auf einer Eisscholle festfrieren zu lassen und mit dieser am Nordpol vorbei zu driften. Das Budget der Expedition beträgt rund 140 Millionen Euro. Im Laufe des Jahres sollen ca. 300 Wissenschaftler aus 17 Ländern an Bord sein. Sie kommen aus Belgien, China, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Japan, Kanada, den Niederlanden, Norwegen, Polen, Russland, Schweden, Schweiz, Spanien und den USA. | Bildquelle: Johann Klages/AWI via dpa