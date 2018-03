Die SPD-Ministerinnen und Minister im GroKo-Kabinett

Katarina Barley

Katarina Barley (49) wird im künftigen Kabinett Heiko Maas nachfolgen und Justizministerin werden. Von Anfang an hatte sie für eines der SPD-Ressorts als gesetzt gegolten - dabei gehörte sie erst seit Juni 2017 der Bundesregierung als Familienministerin an. Zuvor war sie SPD-Generalsekretärin.



Sie hat aber auch eine erfolgreiche juristische Karriere vorzuweisen - von der Anwältin in einer Hamburger Großkanzlei über die wissenschaftliche Mitarbeit am Bundesverfassungsgericht bis zur Richterin.