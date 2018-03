Thomas Oppermann

Thomas Oppermann wird immer wieder in Zusammenhang mit dem Außenamt genannt. Als früherer Fraktionschef und jetziger Bundestagsvizepräsident wäre er zwar erfahrener und geschätzter Kandidat. Doch da die SPD auch Erneuerung signalisieren will, dürfte der 63-jährige Niedersachse wahrscheinlich leer ausgehen. Zumal er bislang eher in der Innenpolitik zu Hause war.