Merkels Neujahrsansprachen: Selten schwarz gesehen

Angela Merkel

Im Jahr 2014 sehen wir eine andere Kanzlerin. Zurückgenommen im Ton, die Farbe eine reizende Geste an unsere französischen Nachbarn: Bordeaux. Ein Wein, so reif wie die deutsch-französische Freundschaft, so gehaltvoll wie ein Gespräch mit Francois Hollande. Ja, Europa lebt, das sollen sich diese Burschen von der "Pegida" mal gehörigst hinter die Löffel schreiben. Selten war Merkel so klar in ihrer Ansprache, wenigstens hinsichtlich der Dinge, die man nicht tun soll. Das Mehr an frischer Luft scheint ihr gut getan zu haben. Da ist es schon fast egal, was für ein Jackett sie trägt.