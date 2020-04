In Deutschland gilt ab dem 27. April eine Maskenpflicht. (In Schleswig-Holstein ab dem 29. April.) Die Vorschrift unterscheidet sich von Bundesland zu Bundesland, gilt zumeist aber in Geschäften und dem öffentlichen Nahverkehr. Viele Menschen haben sich individuelle Masken genäht. Diese Maske hat ein bezauberndes Lächeln als Motiv. | Bildquelle: dpa