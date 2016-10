Manfred Krug im Alter von 79 Jahren gestorben

Manfred Krug

Manfred Krug wurde am 8. Februar 1937 als Sohn eines Eisenhütten-Ingenieurs in Duisburg geboren. Als seine Eltern sich trennten, blieb er beim Vater und folgte ihm 1949 in die DDR. Nach dem Abitur begann Krug 1954 ein Studium an der Staatlichen Schauspielschule. Wegen "disziplinarischer Schwierigkeiten" musste er diese aber nach eineinhalb Jahren verlassen. 1955 bis 1957 gehörte Krug dann als Schüler Bert Brechts "Berliner Ensemble" an und legte dort eine Bühnenreifeprüfung ab. Unter der Regie von Brecht spielte er in J. R. Bechers "Winterschlacht" (1955).