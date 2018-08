Madonna feiert am 16. August ihren 60. Geburtstag. Geboren wurde sie als Tochter eines italienischen Einwanderers und einer Francokanadierin in Bay City/Michigan. Ihr bürgerlicher Name ist Madonna Louise Ciccone. Hier sieht man sie im vergangenen Mai bei der Modegala im Metropolitan Museum in New York unter dem Motto "Heavenly Bodies - Fashion and the Catholic Imagination". Sie selbst kam als schwarze Päpstin - ausstaffiert von Jean Paul Gaultier, der schon früher in ihrer Karriere eine bedeutende Rolle spielte. | Bildquelle: REUTERS