Das Louvre Abu Dhabi wird eröffnet

Louvre-Museum in Abu Dhabi

Mehr als 55 Einzelgebäude befinden sich unter der gigantischen transparenten Kuppel, durch die am Tage das Licht ins Innere fällt. In der Nacht dagegen steigt das Licht nach draußen in den Himmel und sieht aus wie Tausende kleine Sterne. In der großen Halle steht eine Baumskulptur des italienischen Künstlers Guiseppe Penone.