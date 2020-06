Müll findet man überall - auf dem Land, im Wasser, in der Luft, und am Ende landet er manchmal im Feuer. Die Ausstellung "Zero Waste" zeigt die Arbeiten zeitgenössischer Künstlerinnen und Künstler, die sich mit Verpackungen, Verschmutzung, Überproduktion und der Verschwendung von Ressourcen auseinandersetzen. In Zusammenarbeit mit dem Umweltbundesamt präsentiert das Museum der bildenden Künste in Leipzig Installationen, Videos, Skulpturen und Fotografien. | Bildquelle: imago stock&people